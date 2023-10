Chiavari – Ritorna la festa di Halloween con spettacoli, travestimenti e tanti dolcetti. Due gli appuntamenti organizzati dall’assessorato al turismo del comune di Chiavari in programma per martedì 31 ottobre.

A partire dalle 16.30, lungo le vie del centro storico, vi aspetterà l’Horror Circus Show con la partecipazione di maghi, streghe e cartomanti. Mentre alle 17, in piazza Matteotti si svolgerà un divertente spettacolo con gli artisti di Zelig, Colorado e Italia’s Got Talent tra cui Enzo Polidoro, Davide Bogno, Eta Beta, Eddy Mirabella e Adam Milner.

“Continuiamo a promuovere nuovi eventi nonostante la stagione estiva sia ormai passata, sempre in un’ottica di destagionalizzazione del turismo – dichiara l’assessore alla promozione della città, Gianluca Ratto – Le manifestazioni di questo tipo sono una delle tante occasioni create per valorizzare e promuovere la nostra città ”.

“Sarà un pomeriggio dedicato al divertimento dei più piccoli e delle loro famiglie. Come amministrazione teniamo particolarmente a realizzare occasioni di socialità e di condivisione – dichiara il consigliere Ilaria Solari – Oltre alle streghe, agli zombie, ai trampolieri e ai mangiafuoco, per la festa di quest’anno distribuiremo anche le caramelle in piazza”

In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà all’auditorium San Francesco.