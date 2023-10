Genova – Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova stazione della metropolitana in piazza Corvetto. Nella notte tra domani e giovedì, è previsto l’intervento di modifica della segnaletica e degli stalli di sosta nelle aree interessate dal cantiere. Sarà delimitata l’area di cantiere di via Santi Giacomo e Filippo a supporto del cantiere operativo e l’area del cosiddetto “collo d’oca” attualmente adibita a parcheggio moto. Per mitigare l’impatto del cantiere, sono stati individuati circa 140 stalli moto alternativi lungo via Carcassi e, per compensare la perdita di parcheggi riservati ai residenti, sono stati convertiti in Blu Area 26 stalli di sosta dell’Isola Azzurra di corso Podestà.

Le modifiche sono state programmate in maniera coordinata, in modo da rendere disponibili i nuovi stalli al momento dell’occupazione degli attuali da parte del cantiere. L’amministrazione comunale sta individuando ulteriori aree in centro città da destinare a spazio parcheggio per i motocicli.