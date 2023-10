Liguria – L’allerta arancione cessa senza particolari emergenze e divampano le consuete polemiche sulle previsioni “sbagliate” ma poco lontano dalla Liguria, in Francia, la violenza delle precipitazioni ha causato danni pesanti nella zona di Saint Martin-Vesubie piccolo comune situato nel dipartimento delle Alpi Marittime della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Qui la forza delle precipitazioni ha ingrossato a dismisura il Vesubie che ha trascinato via gli autobus che la Metropoli di Nizza aveva inviato per una eventuale evacuazione.

La perturbazione ha quindi colpito a poche decine di chilometri dal confine con l’Italia e con Ventimiglia e avrebbe potuto fare nella nostra regione ciò che ha fatto Oltralpe.