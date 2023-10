Sestri Levante (Genova) – E’ caduto nel greto del torrente Gromolo e non riusciva più a muoversi, probabilmente per una frattura. Curioso salvataggio, ieri pomeriggio, per i vigili del Fuoco di Chiavari che sono intervenuti nel greto del torrente per recuperare il povero animale ferito.

Alcuni passanti hanno notato l’animale in difficoltà e hanno chiamato le forze dell’ordine che hanno fatto intervenire i pompieri.

I vigili del fuoco sono arrivati con una lunga scala e sono scesi nel freto del torrente per poi “imbragare” il grosso cane ferito.

Subito dopo l’animale è stato riportato a livello strada e qui consegnato ai proprietari preoccupati.

Una corsa dal veterinario e il cane, Richard, è stato medicato e curato e potrà presto tornare a correre.