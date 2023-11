Genova – Hanno preparato una pietanza alla marijuana per una serata da sballo ma hanno dovuto accompagnare una ragazza in ospedale e sono stati denunciati. Un gruppo di studenti universitari è finito nei guai dopo aver tentato un esperimento culinario che doveva avere un effetto euforizzante ed invece si è trasformato in una grossa e pericolosa delusione.

I ragazzi, tra i 24 e i 30 anni si sono incontrati in un appartamento del centro storico e hanno iniziato a preparare una ricetta dagli ingredienti particolari: un mazzetto di foglie di marijuana.

Le perplessità di alcuni di loro, studenti della Facoltà di Medicina, si sono concretizzate poco dopo aver assaggiato la pietanza che ha avuto effetti indesiderati su una giovane del gruppo che si è sentita male ed ha dovuto far ricorso alle cure dei medici dell’ospedale.

Avendo rivelato con onestà il probabile motivo del malore, i ragazzi si sono ritrovati nei guai. Il cuoco sperimentatore è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti mentre per gli altri studenti è scattata la segnalazione in Prefettura come “consumatori di droga”.

Le indagini chiariranno se i ragazzi fossero consapevoli o meno della presenza dell’ingrediente illegale nella preparazione del piatto.