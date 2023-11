Liguria – Una nuova ondata di maltempo sta attraversando la nostra regione. Gli occhi sono puntati specialmente sulla zona di Levante, dal promontorio di Portofino al confine con la Toscana e nel rispettivo entroterra, dove alle ore 8 è scattata l’Allerta meteo arancione che proseguirà per tutta la giornata di oggi. Per evitare che studenti o genitori potessero trovarsi in viaggio nei momenti di maggiore criticità, diversi sindaci hanno predisposto la chiusura degli istituti scolastici. Ecco, di seguito, i comuni che hanno chiuso le scuole nelle province di Genova e La Spezia (interessante da Allerta meteo arancione).

Provincia di Genova

Chiavari (quelle indicate da ordinanza sindacale)

Lavagna

Rapallo

Sestri Levante

Provincia di La Spezia