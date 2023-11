Genova – Aggredita e violentata in discoteca. E’ la denuncia di una ragazza di 23 anni che ha raccontato alle forze dell’ordine di aver subito un’aggressione sessuale mentre si trovava in un locale del ponente genovese.

La violenza sarebbe avvenuta nella notte tra domenica e lunedì e la giovane ha denunciato dopo alcune ore perché spaventata dalle conseguenze del suo racconto e per la vergogna di dover spiegare la situazione ai genitori che, invece, l’hanno sostenuta e convinta a recarsi dalle forze dell’ordine.

La giovane ha denunciato di essere stata avvicinata da un uomo nel locale che prima si è mostrato gentile e poi si è rivelato per quello che era.

Le verifiche mediche hanno confermato l’aggressione e ora si indaga per individuare ed arrestare il maniaco, anche grazie alle riprese del circuito di sorveglianza del locale che potrebbe aver ripreso in viso l’aggressore.

Per la ragazza è scattata la procedura del cosiddetto “codice rosso” recentemente inserito con nuove norme per la lotta alle aggressioni nei confronti delle donne.