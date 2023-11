Moneglia (Genova) – Forse un malore o una caduta per l’anziano di 84 anni soccorso per strada, questa mattina, nel paese dell’estremo levante genovese.

Alcuni passanti hanno trovato il pensionato a terra, privo di sensi, e lo hanno soccorso mentre chiamavano il 118.

Sul posto è intervenuta l’automedica Tango 1 e un’ambulanza della Croce Azzurra di Moneglia e il pensionato è stato stabilizzato e trasferito poi in elicottero all’ospedale San Martino di Genova dove i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

Gli esami accerteranno se l’uomo sia caduto a causa di un malore se, invece, sia vittima di una brutta caduta.