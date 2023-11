Savona – Morto Matteo Marcenaro, commercialista molto noto nel savonese, ex consigliere regionale con Sandro Biasotti. Nato a Savona l’11 gennaio 1973, Marcenaro è stato Consigliere comunale a Spotorno (Savona), Assessore al Comune di Spotorno e alla Comunità Montana Pollupice.

Dall’inizio della VIII legislatura (2005/ 2010) era subentrato a Osvaldo Chebello, come Vicepresidente della Commissione Permanente Bilancio e Programmazione.

E’ nel gruppo Per la Liguria Sandro Biasotti, poi (dicembre 2006) in Unione Democratici Cristiani e di centro

Molte le manifestazioni di cordoglio del mondo politico ligure, trasversali alla militanza di Marcenaro.

“Apprendo con grande tristezza della scomparsa di Matteo Mercenaro – ha scritto il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello – era un mio coetaneo e con lui ho condiviso il servizio di leva e la passione per la politica, per la quale è stato per anni attivo a livello comunale e regionale. Matteo era un ragazzo solare, pieno di vita e di entusiasmo. Era sempre pronto a dare una mano agli altri e a impegnarsi per il bene comune. La sua scomparsa è una grande perdita per tutti noi e per il territorio. Il mio pensiero va alla famiglia a cui esprimo le mie più sincere condoglianze per la dolorosa perdita e a cui mando un grosso e sincero abbraccio”.

Anche Matteo Rosso, deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia ha voluto ricordare Marcenaro. “Ci lascia sgomenti l’improvvisa morte di Matteo Mercenaro, a nome mio e del partito ligure voglio porgere il cordoglio alla famiglia. Con Matteo abbiamo condiviso lo scranno del consiglio regionale e con lui ho sempre avuto un bellissimo rapporto politico e umano. In questo momento di dolore Fratelli d’Italia si stringe ai familiari e a Spotorno dove Matteo aveva solide radici umane e politiche”.