Sanremo (Imperia) – Il personale della Squadra Volante del Commissariato di Sanremo, nell’espletamento della quotidiana attività di controllo del territorio, in due circostanze diverse, ha fermato due individui che sono risultati essere destinatari di ordini di carcerazione.

Il primo, un cittadino straniero privo di documenti presente in piazza Colombo, è stato accompagnato in ufficio per l’identificazione dove, dall’esame delle impronte digitali, si è appurato che risultava essere destinatario di un mandato di cattura per l’esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Torino, dovendo espiare la pena di mesi due di reclusione per la commissione di reati predatori commessi nel capoluogo piemontese

Il secondo, invece, è un cittadino italiano controllato in via Matteotti. Immediatamente, tramite le generalità fornite controllate tramite centrale operativa, emergeva che era destinatario di un provvedimento di carcerazione relativo a un procedimento penale risalente al 2014. La pena da espiare è di tre mesi e 17 giorni di reclusione.

Entrambi venivano condotti alla Casa Circondariale di Sanremo. I risultati ottenuti son il frutto di un capillare e costante servizio svolto dagli operatori del Commissariato di Sanremo che ogni giorno pattugliano con attenzione le strade cittadine.