Liguria – Scatta a partire da domani l’obbligo di catene a bordo o di pneumatici invernali su alcuni tratti delle autostrade, delle strade statali e delle strade provinciali della nostra regione.

Questo durerà fino al prossimo 15 aprile ed, è bene ricordare, è valido con qualsiasi condizioni metereologica.

Sono previste pesanti sanzioni per coloro che non rispetteranno l’obbligo: queste variano dai 41 ai 169 euro per chi circola in strade urbane, dagli 85 ai 338 per coloro che circolano lungo strade extraurbane e, infine, dagli 80 ai 318 per chi ne è sprovvisto lungo le autostrade.