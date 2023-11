Il sole resta destinato a splendere pressoché indisturbato fino a Sabato. Successivo aumento della copertura nuvolosa Domenica e probabile inizio di settimana piovoso

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Arpal per le prossime ore:

Venerdì 17 novembre 2023

Dal mattino rinforzo dei venti da Nord, Nord-Ovest fino a forti su tutte le zone, con locali raffiche intorno ai 60-80 km/h.

Mare molto mosso, localmente agitato su C, per onda lunga di Libeccio (periodo 7-8 s); possibili locali mareggiate sulla parte orientale di C in serata.

Sabato 18 novembre 2023

Nelle prime ore venti settentrionali tra moderati e forti anche rafficati.

Mare molto mosso su C in calo dalle prime ore della notte.