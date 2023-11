Pordenone – Colpo di scena nelle indagini per la scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due giovani spariti nel nulla una settimana fa. Le forze dell’ordine hanno recuperato in un canalone vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone il corpo senza vita di una giovane donna e poco dopo è stato confermata l’identità del cadavere: si tratta della povera Giulia.

Negli ultimi giorni le ricerche dei due studenti universitari si sono concentrate proprio nella zona e sono iniziate diverse immersioni nelle acque del lago artificiale

Il cadavere è stato invece trovato in un canalone, in una zona impervia, dove potrebbe essere stato abbandonato dall’ex fidanzato Filippo.

Nelle ultime ore si è sparsa la notizia anche del ritrovamento di un’auto come quella del ragazzo in fuga.

Si conclude in tragedia la vicenda della sparizione dei due giovani dopo una lite avvenuta in una zona industriale vicino casa della vittima.

La scena era stata ripresa da un video che mostrerebbe Filippo che colpisce con violenza la ex fidanzata facendola cadere e poi la trascina dentro l’auto con la quale è fuggito.

Le ricerche, partite forse con qualche ritardo, hanno via via stretto il raggio di azione sino ad arrivare al lago di Bercis che si trova sul percorso fatto dall’auto di Filippo.