Condizioni di tempo più secco e freddo in Liguria peril rinforzo delle correnti provenienti da nord.

Nuvole in diminuzione, tempo in genere soleggiato e temperature più in linea con i valori stagionali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 22 novembre 2023

Sulla Liguria ampie schiarite e cieli tersi, salvo banchi nuvolosi residui sul levante, specie le zone interne.

Venti sostenuti ovunque tra tramontana e grecale, rinforzi lungo crinali appenninici esposti, Capo Mele, zone al largo del Ligure.

Mare agitato al largo per onda di terra formata, mosso altrove, stirato/poco mosso lungo la Riviera di Levante.

Temperature in calo, specie nell’interno.

Sulla costa temperature minime tra 8/16°C e massime tra 12/17°C

Nell’interno temperature minime tra 2°C/+8°C e massime tra 7/11°C