Sanremo (Imperia) – Personale del Commissariato di Sanremo, nel pomeriggio del 13 novembre in relazione a quanto formalmente disposto dal Sig. Questore di Imperia, accompagnava un cittadino nigeriano di trent’anni presso il C.P.R. (centro di permanenza per i rimpatri) di Macomer (Nuoro) al fine di poter dare esecuzione al decreto di espulsione emesso a suo carico dal Prefetto per irregolarità sul Territorio Nazionale.

Il giovane straniero, rintracciato presso le vie cittadine senza una stabile dimora pochi giorni prima, aveva compiuto atti osceni in luogo pubblico, fatti per i quali sarà deferito all’AG in quanto, presso l’autostazione della Riviera Trasporti di Sanremo, alla presenza di numerose persone, fra le quali anche minori e a pochi metri da un istituto scolastico, si era abbassato i pantaloni mostrando i genitali. Il gesto ovviamente ha attirato l’attenzione di molti passanti. Per la sua condotta veniva immediatamente bloccato da personale della squadra volante e condotto presso gli uffici del Commissariato per gli atti di rito