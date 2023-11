Genova – Poco prima delle 3:00 della notte appena trascorsa, la Polizia Locale è dovuta intervenire sulle alture del levante genovese, dove un mezzo pesante era rimasto incastrato.

Il fatto è accaduto a Sant’Ilario e a rimanere chiuse al traffico per circa un’ora e mezza sono state via Sant’Ilario e via Sala. Il mezzo pesante è stato liberato poco dopo le 4:00.

E’ probabile che l’autista del tir abbia sbagliato strada, anche a causa della chiusura dell’Autostrada prevista proprio tra Genova Nervi e Recco.

