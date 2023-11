Genova – Si terrà a partire da venerdì 24 novembre fino a domenica 26 novembre nel capoluogo ligure la Convention Nazionale dell’Associazione Italiana Sommelier, giunta alla 55esima edizione.

Per la prima volta, questa sarà aperta al pubblico. Ecco, di seguito, il programma completo annunciato nel comunicato dell’evento:

Venerdì 24 novembre

Ore 9.30 – Progetto istruzione e cultura

“Il bere consapevole” Awareness – Il vino e i giovani.

Incontro con gli studenti delle scuole superiori tenuto da Sandro Camilli, presidente Associazione Italiana Sommelier, Giuseppe Marini, medico, sommelier e relatore Ais

Ore 15.30 – Sala di Rappresentanza di Palazzo Tursi

Riunione del Consiglio Nazionale

Sabato 25 novembre

Ore 9 – Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale

Assemblea dei soci e relazione del presidente Nazionale

Dalle ore 10 alle ore 19 – Palazzo Ducale Il Loggiato

Village. Eccellenze di Liguria

Dalle ore 10 alle ore 16

Itinerario 1. Visita guidata ai Palazzi dei Rolli in chiave enogastronomica, in cui il pubblico, condotto da esperte guide, può visitare le meravigliose dimore storiche genovesi sempre attraverso il fil rouge del “paesaggio” e assaggiare in anteprima 22 tra le Gemme di Vitae, i vini che rappresentano un’accurata selezione delle eccellenze italiane, contenute nella Guida Vitae 2024. I Palazzi interessati sono: Palazzo della Meridiana, Palazzo Lomellino, Palazzo Pallavicino e Palazzo Tobia Pallavicino.

Itinerario 2. Le botteghe storiche.

Visite guidate prenotabili online.

Ore 10.45

Il succo del discorso. Momento dedicato all’arte.

Ore 11 – Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale

Tavola Rotonda “Paesaggio e cambiamenti climatici”.

Intervengono il presidente nazionale di Ais Sandro Camilli, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, l’Università di Genova rappresentata da Adriana Ghersi. Ospiti: Luca Mercalli, climatologo, Antonio Perazzi, scrittore e paesaggista, Ettore Prandini di Coldiretti, Alex Bellini, esploratore, Massimo Pronio responsabile comunicazione rappresentanza della Commissione Europea in Italia. Modera l’incontro Luciano Ferraro, giornalista del Corriere della sera.

Ore 12.30

Consegna Premio Bonaventura Maschio.

Ore 18 – Sala Auditorium E. Montale

Mostra fotografica Wine Photo Experience

– Mediterraneo

– Un mondo intorno al vino

Patrocinato da FIAF e ULF

Ore 18.30 – Sala Auditorium E. Montale

Concerto a cura del Conservatorio Paganini di Genova

Ore 20.30 Cena di Gala presso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa a cura di Genova Gourmet.

Domenica 26 novembre

Ore 10.45 – Nave MSC Crociere

Finale pubblica del Concorso Miglior Sommelier d’Italia Premio Trentodoc

Dalle ore 10 alle ore 19 – Palazzo Ducale Il Loggiato

Village. Eccellenze di Liguria