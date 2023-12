Inizia un nuovo week end ed ecco cosa fare a Genova e dintorni sabato 2 e domenica 3 dicembre.

Sino al 23 dicembre

In piazza Piccapietra apre il tradizionale Mercatino di San Nicola che resterà a disposizione dei genovesi per gli acquisti benefici sino al 23 dicembre compreso. Domenica 3 si terrà nel centro la tradizionale sfilata con i gruppi storici in abiti d’epoca, sbandieratori e figuranti di diverse epoche storiche della città. Partenza da piazza Matteotti.

Fino al 7 gennaio, in Galleria Mazzini torna la Fiera del Libro con testi nuovi e usati e curiosità da collezionisti.

Ventiquattro gli espositori di libri, stampe e foto antiche che resteranno sino a 7 gennaio.

Sempre sabato 2 e domenica 3, ad Albaro, in via Byron torna il Mercatino di Santa Lucia con oggetti nuovi e usati, abbigliamento, antiquariato e giochi che le famiglie mettono a disposizione per raccogliere i fondi necessari a finanziare le tante iniziative benefiche e per sostenere la Casa Raffael che ospita famiglie in difficoltà e rifugiati dall’Ucraina e da altre zone di Guerra.

La Baistrocchi festeggia i 110 anni di Storia con due concerti al Teatro Carlo Felice

La celebre compagnia goliardica porta in scena “Che festa 110 Años’” con due ore di musica, improbabili balli e battute pepate in puro stile baistrocchino.

Gli spettacoli serviranno a raccogliere i fondi da devolvere in beneficenza.

Spettacoli sabato 2 dicembre alle 21 e domenica 3 alle 16.

Musei e Mostre

Palazzo Ducale ospita sino al 10 marzo la mostra fotografica “Children” con le splendide foto di Steve MCCurry che ha dedicato gran parte della carriera a scattare immagini spettacolari nei più reconditi angoli della Terra.

La mostra, allestita nel sottoporticato, espone ben 100 scatti dell’artista e che ripercorrono la sua storia professionale.

Sempre a Palazzo Ducale, nel’appartamento del Doge, sino al 1 aprile prosegue la mostra Artemisia Gentileschi, coraggio e passione” dedicata alla celebre pittrice del Seicento, tra le prime donne a conquistarsi un ruolo importante nella Storia dell’Arte dovendo superare difficoltà e impedimenti in un ambiente culturale dominato dalla figura maschile.

Al Porto Antico, a Porta Siberia, sino a maggio la mostra Tutankamon: la tomba, il tesoro e la maledizione, con un allestimento che permette di scoprire la storia del Faraone bambino e le vicende controverse che hanno portato alla scoperta, nel 1922 della sepoltura ricchissima.

La Mostra, già presentata con successo a Firenze, Napoli, Padova, Torino e Città del Messico, presenta al pubblico oltre 120 fedeli riproduzioni dei reperti più importanti del tesoro della Tomba, realizzati in collaborazione con il Ministero delle Antichità Egizie de Il Cairo. Spettacolari e coinvolgenti scenografie fanno da sfondo ad un percorso che vuole essere uno spunto per stimolare l’interesse e la curiosità del visitatore ed offrire la possibilità di un viaggio indietro nel tempo, per conoscere questa incredibile scoperta archeologica, patrimonio dell’Umanità.

Lo spettatore potrà vivere inoltre un’ulteriore esperienza immersiva nella speciale sezione dedicata alla mummificazione, dove conoscere le fasi dell’imbalsamazione e approfondire le tecniche di questa antica scienza.

Al termine del percorso viene proposta al pubblico la realtà virtuale: indossando un visore, ogni visitatore potrà entrare nella Tomba, abbattere il muro e osservare con i propri occhi “cose meravigliose” (come esclamò Howard Carter) ovvero gli incredibili tesori del Faraone che il destino ha reso immortale.



Sempre nel Porto Antico ma ai Magazzini del Cotone, prosegue sino al 14 gennaio la Mostra delle Illusioni che accompagna il visitatore alle scoperta del mondo delle illusioni ottiche, dei giochi di luce e delle curiosità scientifiche.

Al Galata Museo del Mare, nella Saletta dell’Arte, fino al 16 dicembre, in mostra le foto di Genova dal Basso, organizzata dal Circolo Fotografico Unitre e curata da Giuliana Marenco.

La città ripresa “dal basso” raccontata in 45 scatti realizzati con tecniche diverse dagli allievi fotografi del Circolo.

A Palazzo della Meridiana prosegue sino al 28 gennaio Itadakimasu, mostra evento sul legame profondo tra cibo e cultura nel Giappone dell’animazione e dei Manga.

Cinque sale allestite con elementi della tradizione culturale giapponese accostati ai disegni e alle “ricette” dei piatti tradizionali del Sol Levante.

Al Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce, sino al 8 gennaio prosegue Visibilia, mostra collettiva che racchiude e mette a confronto ben tre generazioni di artisti italiani

Al Museo di Storia Naturale di Genova, sino al 26 maggio prosegue Amphibia, rane, rospi e salamandre da ogni parte del mondo con i loro straordinari colori, forme, abitudini.

La mostra, basata su esemplari vivi nei loro terrari, è curata da Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli