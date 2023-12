Genova – Come annunciato negli scorsi giorni, partirà dalle 22 di questa sera la chiusura della rampa autostradale di Genova Nervi in direzione Livorno.

La chiusura, prevista in modo continuativo, si è resa necessaria per permettere “la riqualifica delle barriere di sicurezza sull’intero svincolo di Nervi”. I lavori, secondo le previsioni, dovrebbero durare otto settimane: la riapertura della rampa, quindi, è prevista per il prossimo 5 febbraio.

Per automobilisti e trasportatori che dovranno procedere in direzione Livorno, si consiglia l’ingresso in Autostrada presso il casello di Genova Est oppure quello di Recco.