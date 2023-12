Savona – L’infettivologo Matteo Bassetti presenta il suo libro “Pinocchi in camice” nella sala rossa del Comune. Un appuntamento destinato a suscitare grande interesse e discussioni animate quello previsto per giovedì 14 dicembre, a cura della libreria Ubik.

Uno dei più noti infettivologi in Italia ripercorre le storie più celebri di cure rivelatesi inefficaci o dannose: dalle diete miracolose fino al Covid, dal metodo Di Bella a Stamina.

Bassetti è direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova e professore ordinario di malattie infettive dell’Università di Genova e per tutta la durata della pandemia da Covid è stato uno dei volti televisivi più presenti e più attivi nella difesa della Scienza e del metodo scientifico per accertare la validità di cure e affermazioni.

Non a caso il sottotitolo del libro “Pinocchi in camice” recita “sulla salute non si scherza”

Secondo Bassetti i “pinocchi” in camice bianco sono tutti quei medici, pseudomedici, farmacisti, infermieri, nutrizionisti, osteopati che, o in malafede o per ignoranza, mentono ai loro pazienti, facendo credere di poter risolvere i loro problemi con terapie che non hanno alcun fondamento scientifico.

Convinzioni che sono costate a Bassetti campagne di odio, ad esempio, dai No Vax che sono culminate in aggressioni e minacce su cui ancora oggi si indaga e che hanno spinto l’infettivologo a denunciare ogni episodio avvenuto sia “nella realtà” che nascosti dietro la tastiera e il video, sui social.

Ma come si smascherano le grandi bugie attorno alla medicina?

Il Prof. Bassetti ripercorre le storie più celebri di cure rivelatesi inefficaci o dannose, le truffe più eclatanti e i meccanismi attraverso cui alcuni supposti luminari hanno spesso goduto del plauso e della difesa di istituzioni e media. Dal Covid all’omeopatia, dalle diete miracolose fino a Stamina, dal metodo Di Bella all’uso smodato degli antibiotici, un campionario di credenze e supposte verità che hanno illuso, ingannato o semplicemente distorto cure e trattamenti in questi ultimi decenni.