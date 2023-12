Davagna (Genova) – I vigili del fuoco hanno salvato uno spinone finito in un fosso circondato da un roveto e lo hanno riconsegnato ai proprietari che avevano dato l’allarme. Nuovo incidente per un cane lasciato libero senza guinzaglio sui sentieri dell’entroterra genovese.

Luigi, spinone molto curioso, era a spasso con i padroni nel bosco in località Valle di Marsiglia, nel territorio del comune di Davagna, quando si è infilato in un groviglio di rovi cadendo in un fosso senza riuscire a liberarsi.

I proprietari, spaventati hanno chiamato i vigili del fuoco e seguendo i latrati, i pompieri del distaccamento Mario Meloncelli, hanno individuato il cane.

Armati di roncole e utilizzando la scala in dotazione al mezzo, sono riusciti a raggiungerlo e riportarlo fra le braccia dei padroni in buone condizioni di salute.