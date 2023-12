Genova – Le forze dell’ordine hanno svolto una maxi-operazione contro la baby gang in quattordici province di tutto il territorio nazionale: Arezzo, Bari, Catania, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Padova, Pescara, Reggio-Emilia, Rovigo, Salerno e Verona.

In totale sono circa quaranta i giovani finiti in manette, di cui una decina minorenni, e altri settanta che sono stati denunciati (in questo caso i minorenni sono più di venti). Sono stati sequestrati coltelli, pistole, tirapugni, diverse dosi di droga e contanti.

L’operazione ha visto coinvolta anche la città di Genova. Qui le manette sono scattate per un giovane, mentre sono sei i denunciati nel capoluogo.