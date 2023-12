Il campo di alta pressione anticiclonico continua ad estendesi sul Mediterraneo proteggendo la Liguria da perturbazioni e passaggi nuvolosi.

Il bel tempo resterà dunque stabile anche nella giornata di oggi e domani almeno.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 17 Dicembre 2023

Sino al primo mattino banchi di nebbia nelle vallate interne, per il resto giornata caratterizzata da cieli pressoché sereni sull’intero territorio regionale.

Venti deboli o moderati settentrionali, tra la notte ed il mattino rinforzi fino a tesi/forti tra Genova e Capo Mele.

Mare poco mosso, localmente mosso al largo nella prima parte di giornata.

Temperature minime in rialzo lungo la costa e sul levante, stazionarie od in lieve calo altrove. Massime in aumento ovunque.

Sulla costa temperature minime tra +6/+13°C e massime tra +14/+19°C

Nell’interno temperature minime tra -4/+8°C e massime tra +8/+14°C