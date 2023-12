Sarzana (La Spezia) – Ergastolo con isolamento diurno per Daniele Bedini, il falegname di Carrara di 33 anni processato con l’accusa di essere il killer che ha ucciso Nevila Pjetri, 35 anni, e Camilla Bertolotti, 43 anni, a Marinella di Sarzana.

A decidere la dura condanna la Corte d’Assise della Spezia che ha accolto la richiesta del pubblico ministero che ha parlato di omicidi spietati e senza attenuanti.

Il duplice omicidio, avvenuto tra il 4 e il 5 marzo del 2022 aveva scosso per la ferocia con cui, in meno di 24 ore, erano state uccise le vittime, nella zona di Marinella di Sarzana.

La sentenza è stata comunicata a Bedini nel carcere di Novara dove si trova dopo il duplice tentativo di fuga dai carceri di La Spezia e di Cuneo.

Ad inchiodare Bedini alle sue responsabilità le immagini del suo furgone nelle zone dove sono avvenuti gli omicidi e le tracce di sangue delle vittime trovate all’interno del veicolo.

La corte non ha tenuto in considerazione, considerandola attenuante, neppure la grave dipendenza da cocaina del falegname che, nel periodo dei fatti, ricorreva ad ogni mezzo per procurarsi il denaro per la droga.