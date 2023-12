Genova – Spesa di Natale a rischio anche in Liguria per la protesta dei lavoratori del commercio e della grande distribuzione che oggi incrociano le braccia per protestare per il terzo Natale con il contratto scaduto.

dei servizi in attesa del rinnovo da oltre tre anni.

In tutta Italia sono oltre 5 milioni le persone interessate e che i sindacati di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno mobilitato per la protesta del settore.

A rischio quindi le aperture e i rifornimenti di molte catene di distribuzione (supermercati) e probabili disagi per chi si reca oggi a fare la spesa.

Diverse manifestazioni sono organizzate in alcune città d’Italia con presidi e cortei di protesta.