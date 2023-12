Genova – La slitta di Babbo Natale “parcheggiata” in divieto di sosta e alcuni agenti della polizia locale che sembrano pronti a multarla. La foto, scattata da Francesco Baldani è diventata virale sui social e ha strappato più di un sorriso in questo periodo natalizio in cui molti genovesi sono alle prese con l’estenuante ricerca di un parcheggio e spesso incorrono nelle sanzioni.

I commenti si sono “arroventati” un pò troppo e vale la pena sottolineare che gli agenti stavano solo sorvegliando lo strumento usato per uno spettacolo itinerante.

Ironicamente, qualcuno ha fatto notare che in realtà, la slitta è parcheggiata in zona “carico e scarico” e quindi Babbo Natale dovrebbe essere autorizzato visto che gira per consegne.

L’immagine, simpatica, dimostra ancora una volta come uno scatto fotografico possa raccontare tante storie, al di là della semplice inquadratura.

Per chi ancora non lo sapesse, si tratta della “slitta di Babbo Natale” che si muove per le vie della città come attrazione e divertimento per grandi e piccini. Un’idea del Comune di Genova.