Lavagna (Genova) – Era partita in ambulanza da Maissana con le prime doglie ma giunta nei pressi del casello autostradale di Lavagna, sulla A12, mamma e volontari della Croce Verde di Sestri Levante hanno capito che il piccolo aveva fretta di nascere e l’ospedale era ancora troppo lontano e così si sono fermati e guidati dal 118 hanno fatto nascere il piccolo Edoardo.

Una fine dell’anno che difficilmente verrà dimenticata quella di una giovane di 28 anni e dei soccorritori dell’ambulanza entrata in servizio nella notte, per il trasferimento di una donna in gravidanza sino al Gaslini.

Ma lungo la strada, troppa per una donna che sta per partorire, le contrazioni si sono fatte sempre più ravvicinate e i volontari hanno capito che non sarebbero mai arrivati in tempo al Gaslini e così hanno preparato al meglio l’ambulanza e hanno fatto partorire la giovane mamma.

Fortunatamente è andato tutto bene e mamma e piccolo stanno bene, seppure un pò provati dalla sistemazione “precaria” per il parto ma, ancora una volta, si apre la discussione sulla distanza degli ospedali e sulla carenza di strutture sul territorio.