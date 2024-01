Temporaneo ritorno delle nuvole sulla Liguria per effetto della sovrapposizione di flussi d’aria più umida, di provenienza atlantica, al freddo presente invece in quota e nei bassi strati. Un nuovo miglioramento dovrebbe arrivare nella giornata di venerdì 12 gennaio 2024

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 10 Gennaio 2024

Tornano le nuvole con stratificazioni via via più spesse che determineranno cielo molto nuvoloso o coperto.

Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a burrasca tra Genova e Capo Mele.

Mare molto mosso sul ponente, agitato sul settore ovest al largo; mosso altrove. Poco mosso / stirato lungo la Riviera di Levante

Temperature in calo le massime lungo costa.

Sulla costa temperature minime tra +5/+8°C e massime tra +7/11°C

Nell’interno temperature minime tra -1/+4°C e massime tra +4/8°C