Il campo di alta pressione resta stabile sul Mediterraneo e allontana le perturbazioni che potrebbero interessare la Liguria. Prosegue la fase di tempo stabile, seppur con nuvolosità sparsa e temperature oltre la media del periodo in particolare in quota.

Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 25 Gennaio 2024

Al mattino cieli nuvolosi per la presenza di nubi basse prevalentemente sul versante costiero, sereno con velature o nubi sparse sui versanti padani.

Al pomeriggio situazione analoga, seppur con maggiori schiarite sulla costa.

In serata nuovo aumento della nuvolosità sul settore costiero.

Venti variabili e di deboli intensità

Mare poco mosso

Temperature in generale aumento, in particolare nei valori massimi sui versanti padani.

Sulla costa temperature minime tra +7/+11°C e massime tra +12/15°C

Nell’interno temperature minime tra +1/+7°C e massime tra +12/+18°C