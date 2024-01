Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo continua ad interessare la Liguria proteggendola dall’arrivo di perturbazioni provenienti da Nord e regalando generali condizioni di tempo stabile, anche se con qualche passaggio nuvoloso nei bassi strati.

Condizioni meteo che dovrebbero restare stabili almeno sino a lunedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 27 Gennaio 2024

Sino al mattino nubi basse sul Golfo con possibilità di locali estensioni ad alcuni tratti della costa, ma in maniera non serrata; sereno sui versanti padani. Nel pomeriggio cielo sereno praticamente ovunque.

Venti deboli settentrionali nelle aree interne e sui crinali, deboli variabili altrove.

Mari quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie le minime, in aumento le massime lungo le coste

Sulla costa temperature minime tra +7/+10°C e massime tra +15/18°C

Nell’interno temperature minime tra -2/+4°C e massime tra +9/+14°C