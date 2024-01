Il campo di alta pressione anticiclonica continua a restare stabile nella zona Euro-Mediterranea centro-occidentale proteggendola dall’arrivo di perturbazioni di origine atlantica. Anche in Liguria continuano quindi le condizioni di assoluta stabilità con tempo soleggiato e temperature superiori alla media.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 28 Gennaio 2024

Fino al mattino nubi basse o banchi di nebbia interesseranno i versanti padani centro-occidentali, sereno o poco nuvoloso altrove con solo qualche locale e temporaneo annuvolamento sottocosta.

Dalle ore centrali della giornata cieli in prevalenza sereni sull’intera regione, nuovi addensamenti serali nelle zone interne del settore centrale.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi tra notte e mattino sul centro-ponente costiero.

Mare fino a mosso sul bacino occidentale, in genere poco mosso altrove.

Temperature minime stazionarie od in lieve calo; massime stabili od in leggera diminuzione lungo la costa, calo più consistente nelle zone interne.

Sulla costa temperature minime tra +5/+12°C e massime tra +14/18°C

Nell’interno temperature minime tra -4/+4°C e massime tra +9/+16°C