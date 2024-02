Sestri Levante (Genova) – Prima hanno litigato tra loro e poi uno dei due ha danneggiato una porta di un Bar con un pugno costringendo il titolare a chiamare i carabinieri. Serata movimentata per una coppia di fratelli di circa 20 anni che hanno dato vita ad una violenta lite in un locale della cittadina del levante ligure.

Quando sono arrivati i carabinieri, però, invece di calmarsi, i due si sono scagliati contro i militari con insulti e spintoni e sono stati bloccati e trasferiti in caserma e qui denunciati.