Genova – Sta suscitando un diluvio di proteste e roventi polemiche l’annuncio, pubblicato sui social dal profilo del DiDe, il distretto del design genovese, per reclutare musicisti disposti ad esibirsi gratis durante la BeDesign Week 2024, la settimana del Design che si tiene a Genova.

I primi a reagire energicamente sono stati proprio i musicisti più noti e apprezzati del panorama genovese e che, probabilmente ricordando la difficile gavetta, tipica della professione (e non solo di questa) hanno reagito tra l’ironico e l’infuriato, criticando pesantemente l’iniziativa e mettendo in guardia i più giovani e forse meno “avveduti” colleghi.

Nomi come Aldo De Scalzi, Federico Sirianni, Max Manfredi o Chiara Ragnini si sono espressi duramente contro la “Call” lanciata dal DiDe, anche sulla scia di altre clamorose “offerte” fatte anche dal Comune di Genova per reclutare professionisti con indubbie capacità e ricchi curricula per prestare la loro opera gratis, senza alcun compenso.

Non tanto una prestazione volontaria rivolta a particolari situazioni benefiche, cosa accettabile e persino auspicata, ma per eventi e strutture ben in grado di offrire un compenso per le prestazioni di professionisti o comunque di persone che lavorano.

Il testo che ha fatto infuriare artisti e commentatori è questo:

“Vuoi esibirti con la tua musica per rendere unica la Genova BeDesign Week 2024 (22-26 MAGGIO)?

La 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞̀ 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐚 ed aperta a tutti i soggetti a partire dal 18° anno di età”.

In molti hanno ironicamente sottolineato la “forma” con la quale l’offerta è presentata. Non tanto un rozzo “vieni a suonare gratis” ma un più articolato “la partecipazione è gratuita” che potrebbe indurre a credere ad una sorta di competizione, magari premiata.

Tuttavia, se questo fosse il caso, sarebbe stato più corretto indicare anche le caratteristiche della gara ed il premio in palio. Nella comunicazione non appare.

Il testo, infatti, prosegue così:

“▶ Tipo di materiale per partecipare alla selezione:

– Nome del gruppo o del singolo con breve descrizione del genere di spettacolo

– CV con link a foto e video dell’autore

– Riferimenti iscrizione SIAE

– Eventuale scheda tecnica o elenco degli strumenti/voci

▶ Entro 𝟯𝟭 𝗠𝗮𝗿𝘇𝗼 inviare i materiali all’indirizzo mail:

(omissis)@didegenova.it

specificando nell’oggetto “𝗰𝗮𝗹𝗹 𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗲 𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝗰𝗼𝗹𝗶 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻 𝗪𝗲𝗲𝗸 𝟮𝟬𝟮𝟰”.

▶ Entro il 𝟭𝟱 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲:

all’artista selezionato verrà inviata una comunicazione via mail”.

Nessuna traccia di premi, nessuna traccia di Giuria e neppure di criteri di selezione e dunque lecito pensare che possa trattarsi di una “Call” per lavorare gratuitamente ad un evento che può contare su ingenti finanziamenti del Comune di Genova ed altri sponsor.

E dire che proprio l’idea originaria dell’evento nasce dall’esigenza di “uscire dal silenzio” portando il grande pubblico a percorrere le vie del Centro storico dove è racchiuso il Distretto del Design genovese.