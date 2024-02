Genova – Altro grave incidente lungo le strade del capoluogo, dopo quello che si è verificato intorno alle ore 8 a Sestri Ponente. Questa volta il sinistro stradale si registra in via Camera in Valpolcevera e avrebbe visto coinvolta un’automobile.

La donna a bordo del veicolo, una 53enne, sarebbe stata soccorsa in codice rosso. Sul posto anche forze dell’ordine e vigili del fuoco.

Proprio per favorire le operazioni di soccorso, è stata momentaneamente chiusa al traffico via Giovanni Camera, con le conseguenti ripercussioni sul traffico. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.