Genova – Si è aperta con un grave incidente la mattinata lungo le strade genovesi. Poco dopo le ore 8, infatti, due moto si sarebbero schiantate in via Soliman, nel quartiere di Sestri Ponente.

Entrambi i conducenti sarebbero rimasti feriti. In condizioni più gravi l’uomo di 41 anni, che ha riportato serie ferite e lesioni ed è stato trasportato in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale San Martino. In codice giallo, invece, l’altro motociclista coinvolto, un 24enne.

Sul posto la polizia locale che sta effettuando i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente e sta gestendo il traffico che, vista anche l’ora, si sta velocemente creando nella zona.