Genova – Si aggirava nel centro storico genovese pur essendo stato colpito da divieto di dimora in città e quando ha visto i carabinieri che effettuavano controlli a piedi ha cercato di allontanarsi in fretta buttando a terra un pacchetto.

La manovra diversiva non è però sfuggita ai carabinieri che in breve lo hanno fermato scoprendo che nel pacchetto c’erano circa 50 grammi di cocaina già pronti per essere rivenduti.

L’uomo, un 30enne cittadino del Sengal è stato perquisito con il ritrovamento di altri 20 grammi di droga.

A questo punto è scattato l’arresto e l’uomo è stato trasferito nel carcere di Marassi in attesa di processo.