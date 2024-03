Genova – Forti raffiche di vento sferzano la Liguria con la nuova ondata di maltempo è scattano i provvedimenti collegati all’avviso di burrasca forte.

Vietato il transito a moto e scooter sulla strada Sopraelevata Aldo Moro. Non potranno impegnare la strada neppure i mezzi telonati e furgonati.

Chiusi per precauzione tutti i Parchi e i Giardini Pubblici e anche i Cimiteri non apriranno sino a cessata emergenza.

Raccomandata comunque la massima prudenza per moto e scooter anche sulle strade più esposte.