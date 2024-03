Genova – Presidio di protesta sotto la sede di Confindustria, in via San Vincenzo per i lavoratori della Technisub che hanno ricevuto in un collegamento web la notizia della chiusura, a fine anno, dello stabilimento genovese della grande azienda, tra i marchi storici della subacquea mondiale, per trasferire le attività in Gran Bretagna.

I lavoratori chiedono che il marchio italiano e genovese, resti nel capoluogo ligure e che vengano preservati i posti di lavoro che quasi certamente verranno cancellati nell’ipotesi del travaso in Inghilterra dei marchi e del know-how italiano.

“Quello della Technisub – denunciano i lavoratori – è l’ennesimo caso di un’azienda italiana con un marchio prestigioso che viene venduta a società straniere che poi la chiudono o che ne impoveriscono la capacità produttiva.