Il rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo occidentale apre un periodo di tempo più stabile e soleggiato sulla Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore

Martedì 12 Marzo 2024

Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull’intero territorio regionale.

Tra le ore centrali della giornata ed il pomeriggio formazione di qualche addensamento sui rilievi, non si escludono locali e brevi piovaschi sull’Appennino orientale, situazione invariata altrove.

In serata tempo stabile con velature in transito da ovest verso est.

Venti sino al primo mattino deboli o moderati da nord, poi tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali.

Mare mosso, specie a levante.

Temperature minime in calo nelle zone interne, stazionarie altrove. Massime in aumento ovunque.

Costa: Min: +7/+11°C – Max: +14/+18°C

Interno: Min: -3/+6°C – Max: +12°C/+18°C