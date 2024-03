Genova – Dopo l’incidente che si è verificato ieri sera in via Fillak, nella giornata di oggi si sono verificate altre due omissioni di soccorso tra le strade del capoluogo ligure. In entrambi i casi, le vittime sono due pedoni.

Il primo incidente è accaduto in mattinata a Sampierdarena, dove un giovane minorenne che stava attraversando sulle strisce è stato investito da una vettura. Nel pomeriggio, invece, un pedone è stato investito alla Foce. Fortunatamente, in entrambi i casi le due persone non sono rimaste ferite in maniera grave: il primo è stato trasportato al pronto soccorso, mentre per il secondo si sono rese necessarie soltanto le cure sul posto.

Indagini da parte delle forze dell’ordine che sono alla ricerca dei responsabili. Oltre alle testimonianze, potrebbero essere preziose le immagini di videosorveglianza presenti nelle zone degli incidenti.