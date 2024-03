Genova – Indagini per rintracciare l’auto pirata che ieri sera ha travolto un motociclista in via Fillak, a Sampierdarena, ed è fuggita senza prestare soccorso.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 21,30 quando un uomo di 58 anni era in sella al suo scooter ed è stato travolto da una vettura cadendo rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 chiamati da alcuni passanti che hanno assistito alla scena e hanno visto la vettura allontanarsi senza fermarsi.

L’ambulanza ha stabilizzato il ferito e lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dove i medici hanno attribuito il codice giallo.

Fortunatamente l’uomo non ha subito lesioni gravi ma sono in corso le ricerche della vettura e del conducente che verrà denunciato per omissione di soccorso.