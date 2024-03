Genova – Un migliaio di persone ha manifestato in piazza De Ferrari contro il progetto per la costruzione della Funivia che dovrebbe collegare la Stazione Marittima con le alture del Righi e i forti. Il presidio, con striscioni e megafoni, ha ribadito la contrarietà di una larga fetta della popolazione residente nelle zone che sarebbero interessate dalla costruzione di enormi piloni ed ha chiesto che i progetti non vengano “calati dall’alto” ma concertati con la popolazione che dovrebbe essere in grado di dire no laddove i progetti portino innegabili disagi a interi quartieri.