Genova – Addebiti multipli ed anomalie nei saldi dei conti correnti anche in Liguria per decine di correntisti della Banca Nazionale del Lavoro (BNL)

L’allarme è scattato questa mattina quando alcuni clienti che operano on line hanno trovato addebiti multipli sul proprio conto e anomalie nei saldi dei conti.

L’allarme si è rapidamente diffuso e sui social si è sparsa anche la notizia di conti “azzerati” ma al momento si tratterebbe solo di fake news.

Grande l’allarme e la preoccupazione per i correntisti della Banca Nazionale del Lavoro BNL del Gruppo francese BNP Paribas.

Le preoccupazioni sono motivate dall’apparente inspiegabilità delle operazioni multiple e dai timori legati alla possibilità di perdere il denaro presente sui conti correnti.

La banca ha inviato ai correntisti on line un avviso che recita:

Nella mattinata di sabato 30 marzo potresti aver riscontrato addebiti multipli sui movimenti di conto corrente.

L’anomalia è stata risolta e tutti gli addebiti corretti saranno effettuati in conto corrente con data 3 aprile. Ci scusiamo per il disagio”