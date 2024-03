Genova – Tifosi diretti allo stadio bloccano il traffico all’incrocio tra corso De Stefanis e via Bertuccioni e decine di automobilisti rischiano la multa passando con il rosso con il semaforo intelligente.

Ancora disagi a causa della partita di calcio nel quartiere di Marassi. In particolare sono roventi le proteste per il blocco del traffico in corso De Stefanis da parte di frotte di tifosi diretti allo stadio che hanno ridotto ad una sola corsia il passaggio da monte verso mare costringendo ripetutamente le auto a “passare con il rosso” o restando bloccate all’incrocio vigilato dal semaforo “intelligente” appena installato.

Come temevano i residenti di Marassi, la postazione di tele-sorveglianza rischia di trasformarsi in ulteriore beffa per chi già subisce i disagi delle partite di pallone che si svolgono nello stadio al centro del quartiere.

I timori di chi pensava che, in occasione delle partite, si sarebbero verificati problemi, stanno prendendo corpo ed anche oggi, con una corsia occupata inspiegabilmente dai tifosi, molti automobilisti e motociclisti sono rimasti bloccati con il semaforo che passava dal verde al giallo e poi al rosso senza che fosse possibile passare.

Ancora peggio è andata a chi, arrivando da corso De Stefanis, ha dovuto svoltare verso via Bertuccioni. Qui, con una sola corsia a disposizione, si è dovuto scegliere tra bloccare completamente il traffico o passare con il giallo e rischiare di prendere comunque la multa.

Residenti inferociti e stanchi dei disagi patiti ad ogni incontro di pallone chiedono che il “semaforo intelligente” venga spento in occasione degli incontri di pallone o che vengano annullate le multe fatte negli orari di afflusso e deflusso dei tifosi.

Del resto, fanno notare in molti, nella zona vige già il “liberi tutti” con auto e moto posteggiate ovunque ed in barba al codice della Strada senza che vengano fatte multe e sanzioni ai responsabili. Una beffa per chi abita in zona e rischia la multa per entrare e uscire di casa.