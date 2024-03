Genova – Ancora sostanze oleose sulla strada ed ancora pericolo in particolare per i motociclisti. Questa volta l’allarme è scattato nella zona tra viale Brigata Bisagno e corso Buenos Aires tra Brignole e la Foce.

Ancora una volta, inspiegabilmente, viene segnalata presenza di una sostanza oleosa sull’asfalto che, unita alla pioggia, sviluppa una miscela ad alto rischio di scivolamento per auto ma soprattutto per le moto di passaggio.

La polizia locale ha inviato il consueto messaggio di emergenza, invitando alla massima prudenza alla guida.

Ancora nessuna traccia, invece, delle cause del fenomeno che viene ormai segnalato quasi tutti i giorni in zone diverse della città.