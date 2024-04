Mele (Genova) – E’ stata riaperta a senso unico alternato la strada statale 456 del Turchino interrotta la notte scorsa da una frana tra Mele e Fado.

Sul posto sono intervenuti di Vigili del Fuovo e personale ANAS e al momento non risultano persone isolate.

Sono in corso le operazioni di rimozione del materiale dalla carreggiata e il traffico – come detto – è stato riaperto a senso unico alternato.