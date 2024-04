Genova, giovane aggredito per strada a Voltri, colpito alla testa

Genova – Nuovo episodio di violenza nel quartiere di Voltri, nell’estremo ponente genovese. Un uomo di 40 anni è stato ferito in modo grave alla testa a seguito di un diverbio davanti ad un locale di via don Giovanni Verità.

L’aggressione è avvenuta ieri sera, poco dopo le 23,30 e a farne le spese è stato una delle persone coinvolte nella discussione che ha riportato alcune ferite alla testa che hanno fatto scattare la richiesta di soccorso in codice rosso, il più grave.

Dalle prime ricostruzioni sembra che la vittima abbia discusso con altre due persone che lo hanno poi seguito ed aggredito in modo violento per strada. Gli aggressori lo avrebbero colpito alla testa causando un forte sanguinamento.

L’ambulanza del 118 ha trasferito d’urgenza il ferito all’ospedale Villa Scassi dove l’uomo è stato medicato e ricoverato in codice giallo, meno grave.

Appena si riprenderà verrà ascoltato per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e tentare di individuare i responsabili.

Il nuovo episodio episodio di violenza ha scatenato nuove proteste e discussioni, specie sui social sulla necessità di maggiori controlli sul territorio e della presenza fissa di forze dell’ordine nel quartiere.