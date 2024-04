Davagna (Genova) – Si è improvvisamente sentito male mentre si trovava in località Moranego, nel territorio del comune di Davagna ma è stato soccorso dal 118 e trasferito con la massima urgenza all’ospedale San Martino con l’elicottero Drago 157 dei Vigili del Fuoco.

Il mezzo aereo si è rivelato ancora una volta un indispensabile supporto per il trasporto veloce di persone con gravi problemi di salute e che devono essere trasportate nel più breve tempo possibile in ospedale.

In questo caso la squadra del distaccamento Mario Meloncelli, in collaborazione col 118 ha stabilizzato l’uomo. L’elicottero VF Drago 157 ha provveduto al trasporto in ospedale dal campo sportivo di Sottocolle, all’ospedale.