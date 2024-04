Il promontorio di alta pressione che proteggeva il Nord Italia si ritira e apre la strada al passaggio delle perturbazioni che ne approfitteranno già a partire dal pomeriggio / sera per avanzare con aria fredda e nuvole che porteranno ad inizio settimana anche la neve a bassa quota.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 21 Aprile 2024

Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull’intero territorio regionale.

Dalle ore centrali della giornata rapido aumento della copertura nuvolosa ovunque, nel corso del pomeriggio formazione di rovesci e temporali sui rilievi delle zone interne.

A seguire, tra il tardo pomeriggio e la serata, fenomeni in estensione da settentrione verso la fascia costiera, specie del settore centrale, con quota neve in progressivo calo fino a 800-1000 metri. Durante i rovesci più intensi non si escludono episodi di grandine o graupel a tutte le quote.

Venti sino al mattino deboli o moderati da nord, fino all’alba possibili rinforzi fino a tesi tra Genova e Capo Mele. In tarda mattinata rotazione dai quadranti meridionali con intensità fino a moderata/tesa. In serata forti nuovamente da nord, possibili ulteriori rinforzi sul centro-ponente.

Mare poco mosso, in aumento a mosso sul bacino occidentale ed al largo.

Temperature in calo, minime costiere che si raggiungeranno in serata.

Costa: Min: +6/+11°C – Max: +14/+18°C

Interno: Min: -4/+7°C – Max: +9/+16°C