Milano – Aveva già ucciso e stava scontando la condanna all’ergastolo Domenico “Mimmo” Massari, l’uomo accusato di aver strangolato il compagno di cella per una banale lite per gli spazi condivisi.

Massari, nel 2019 aveva ucciso l’ex compagna Deborah Ballesio a colpi di pistola, dopo aver fatto un blitz nel locale dove la donna lavorava come cantante ai bagni Acquario di Savona.

I fatti destarono molto scalpore perché l’uomo impugnando la pistola sparò diversi colpi di pistola nel locale, ferendo tre persone, tra le quali una bambina.

Un omicidio che subito venne attribuito ad una vendetta per il rapporto terminato ma poi si scoprì che, in realtà, il movente era il denaro perché alla donna era stato intestato un locale di lap dance che, al termine del rapporto, divenne oggetto di contesa tra i due ed inoltre Massari accusava l’ex moglie di aver fatto sparire un’ingente somma di denaro che lo stesso raccontava di aver occultato all’interno di alcuni bidoni in un campo.

Per l’omicidio della ex Massari stava scontando l’ergastolo nel carcere di Opera, nel Milanese e ora è accusato di aver ucciso a mani nude il compagno di cella durante una lite per futili motivi.